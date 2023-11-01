الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، برئاسة هشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة، وذكر أن النقابة تعتبر من النقابات العمالية الهامة وأنها تضم حوالي 2 مليون عضو، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي حقق بالفعل طفرة تنموية على كافة المستويات، و المجالات، وأولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز و علاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال و الموظفين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية و الفوقية لدعم العمال و تطوير المنشآت التعليمية المتعددة، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمي.

مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي حريص على تحقيق العديد من الانجازات على كافة المستويات، و أولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية و الفوقية لدعم العمال وتطوير المنشآت التعليمية، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمى.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة على دعمهم مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، وأنهم يقومون بالفعل بعمل ندوات وفعاليات توعوية تحث على المشاركة الإيجابية، مثمنين غاليًا دور القيادة السياسية في الاصلاحات العميقة التي تتم على كافة المستويات وخصوصا من الناحية الاقتصادية و الحفاظ على الأمن و الاستقرار رغم تحديات الوضع الراهن.