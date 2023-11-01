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الأزهر يكشف حقيقة سفر الإمام الأكبر لرفح وإطلاق كلمة من المعبر

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أحمد جودة - القاهرة - نفي المركز الإعلامي للأزهر صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر شيخ الأزهر لمعبر رفح البري. 

المركز الإعلامي للأزهر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر

وأكد المركز الإعلامي للأزهر، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة في صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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