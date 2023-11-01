نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يكشف حقيقة سفر الإمام الأكبر لرفح وإطلاق كلمة من المعبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي المركز الإعلامي للأزهر صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر شيخ الأزهر لمعبر رفح البري.

المركز الإعلامي للأزهر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر

وأكد المركز الإعلامي للأزهر، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة في صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.