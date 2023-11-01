حاملو الجنسيات المزدوجة يوجهون الشكر لمصر لتيسير عبورهم من معبر رفح (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا حول توجيه حاملى الجنسيات المزدوجة الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من معبر رفح، حيث قالت إحدى السيدات العابرات لمعبر رفح: "شكرا لمصر التي فتحت لنا معبر رفح كى نرى أولادنا، وربنا يعين أهل غزة ويقويهم وينصرهم، وأشكر الشعب المصرى الذي يقف بجانب شعب غزة".

فيما قال أحد الأشخاص الذين عبروا معبر رفح من مزدوجى الجنسية، أن السلطات المصرية لم تقصر معهم".

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقي.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية.