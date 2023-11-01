نقل رضا سليم للمستشفى بعد الإصابة في مباراة صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:33 مساءً - قام مسئولو النادي الأهلي بنقل المغربي رضا سليم إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما تعرض للإصابة عقب 7 دقائق من مشاركته بديلا أمام بطل جنوب أفريقيا. ويخضع رضا سليم للأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها بعدما اشتكى من الإصابة في الكتف.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وهدد بيرسي تاو مرمى صن داونز برأسية في الدقيقة الخامسة بعد استقبال عرضية من حسين الشحات، وسدد الشحات تصويبة بعيد المدة في الدقيقة السابعة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وتحصل بيرسي تاو على ركة جزاء في الدقيقة الثامنة نتيجة العرقلة من قبل حارس صن داونز، وتقدم علي معلول لتسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 12، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس الفريق الجنوب أفريقي.

وسدد سيرينو تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ولكن أمسك بها الشناوي، وفشل كهربا في استغلال فرصة خطيرة في الدقيقة 24 من دربكة بين دفاع صن داونز، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها لاعب صن داونز في كهربا وبعدها ارتطمت في العارضة وارتدت بعيدا عن الشباك.

وهدد بيرسي تاو مرمى صنن داونز بتصويبة في الدقيقة 30 ولكنها ارتطمت بالعراضة وارتدت داخل الملعب، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على تاو، وفشل كهربا في استغلال عرضية إمام عاشور الرائعة في الدقيقة 34 بسبب عدم التعامل الجيد مع الكرة، ولعب حسين الشحات ركنية في الدقيقة 40 ولكن لمست زواني لاعب صن داونز وتحولت إلى ركنية جديدة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وصوب كهربا تسديدة في الدقيقة 46 تجاه مرمى صن داونز، ولكن مرت أعلى العارضة، كما صوب مروان عطية تسديدة في الدقيقة 52 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ويليامز.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات في لدقيقة 70 بنزول كلا من أفشة وأنتوني موديست ورضا سليم بدلا من اليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 77 بنزول أحمد عبد القادر بدلا من رضا سليم الذي تعرض للإصابة بعد 7 دقائق لعب.

ولعب موديست عرضية في الدقيقة 81 من ركنية علي معلول، لكن مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييره الخامس في الدقيقة 83 بنزول صلاح محسن بدلا من مروان عطية في محاولة لتعديل النتيجة، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب مينديتا بسبب الخشونة الزائدة ضد أكرم توفيق في الدقيقة 84.

وصوب إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 89 ولكن أمس بها حارس مرمى صن داونز، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يستدعيه حكم الفار بداعي وجود ركلة جزاء باعتبار أن لمسة اليد على خط منطقة جزاء صن داونز، ولكن رفض الحكم احتسابها ركلة جزاء وقرر إسقاط الكرة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.