نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمسية شعرية ورحلة تثقيفية لأعضاء النادي الثقافي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -الإدارة العامة لتنمية الشباب- برنامج تثقيفي متميز لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب الجيزة على مدار يومي الثلاثاء 31 أكتوبر والأربعاء 1 نوفمبر 2023.

شمل برنامج اليوم الأول تنفيذ أُمسية شعرية وتم الاستماع إلى بعض القصائد الشعرية من إلقاء فتيات النادي الثقافي ومسابقه ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور أحمد طنطاوي الصحفي لدي مؤسسه دار المعارف الذى ألقى كلمة عن انتصارات أكتوبر، تم توزيع جوائز ماليه على الفائزين، واختتمت الأمسية بصورة تذكارية لجميع الحضور.

استكمل البرنامج التثقيفي في اليوم الثاني على التوالي بتنظيم رحلة تثقيفية لأعضاء النادي الثقافي إلى المتحف القومي للحضارة والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تساهم في إثراء الجانب المعرفي لدى أعضاء النادي الثقافي بتاريخ مصر والحضارات المتعدد التي قامت فيها على مر العصور.

تحرص مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل على الاهتمام بالنواحي المعرفية لدى الشباب وتنمية ثقافاتهم في الجوانب المختلفة للمساهمة في تكوين شخصية سوية متكاملة نفسيًا واجتماعيًا ومعرفيًا.

نُفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية، رضا سفينة مدير إدارة البرامج الثقافية والتطوعية،

الهام فؤاد مدير اداره تنميه الشباب، رحاب عادل منسق النادي الثقافي وإيمان طاهر مشرف النادي الثقافي.

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