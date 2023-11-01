محمود مسلم: تهجير سكان غزة إلى سيناء أمر مرفوض على المستوى الشعبي والرسمي في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - قال محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن تهجير سكان غزة إلى سيناء أمر مرفوض على المستوى الشعبي والرسمي في مصر.

وأشار "مسلم" في لقاء مع قناة "الحرة"، إلى خروج حشود كبيرة في مصر في كافة المحافظات تندد بالتهجير وتؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يراه بشأن نقل سكان غزة إلى مصر.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تؤكد في موقفها دائما أنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وهي التصريحات الرسمية والموقف الرسمي والواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن "الحديث عن محاولة تهجير سكان غزة مرفوض مصريا على كافة المستويات الشعبية والرسمية".

وتابع: "فكرة إبادة الفلسطينيين حتى يخرج ما تبقى منهم إلى مصر مرفوضة".