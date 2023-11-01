محمود مسلم: عدد شهداء غزة يعادل 5 حروب سابقة وإسرائيل تركز على إبادة السكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - قال محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن الجهود المصرية تسير في ثلاثة محاور منذ اليوم الأول للحرب.

وأضاف مسلم، في لقاء مع قناة الحرة: "المحور الأول هو إدخال المساعدات، والثاني هو التهدئة، والثالث هو تحقيق السلام العادل والشامل لإقامة الدولتين".

ولفت إلى أن مصر عقدت قمة القاهرة للسلام، وتعقد مشاورات مع كل شركائها في العالم لكشف ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "شهداء الحرب هذه المرة يعادل شهداء خمسة حروب سابقة، ما يدل على ما تكبده الفلسطينيون من خسائر فادحة، حيث لا تركز إسرائيل سوى على إبادة سكان غزة".