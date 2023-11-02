الجالية المصرية بلندن تشارك في مؤتمر "أنقذوا غزة" (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الجالية المصرية في لندن مع نقابات العمال وجمعية التضامن الفليسطينية وبلدية هاروا وبرنت وجمعية "أوقفوا الحرب" فى مؤتمر تحت عنوان "أنقذوا غزة".

وبحسب بيان، تحدث فى المؤتمر، چيرمي كوربون رئيس حزب العمال السابق، والمعروف بتضامنه مع القضية الفلسطينية، والتي كانت سببا في اتهامه لمعاداة السامية، والنائبة باملا فيتز باتريك والنائبة شابير لاكا وانس التكريتي من جمعية التضامن الفليسطينية.

وذكر البيان أن محور حديث الجميع كان عن جرائم الحرب التي ترتكب فى غزة وارتفاع عدد الشهداء والأطفال وتدمير المباني بشكل عشوائي وتواطئ حكام الدول العظمى مع التركيز على تواطئ رئيس وزراء بريطانيا بالتحديد وتبعيته لأمريكا متجاهلا جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

بدوره أعرب مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، عن فخره لدعوته وحديثه في مؤتمر يندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وداعم للقضية الفلسطينية.

وقال رجب، إنه تناول في حديثه خلال المؤتمر، فخره واعتزازه للحديث في المؤتمر معتبرا نفسه كأحد شهود العيان على جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 1948 حتة الآن.

وأدان رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في ظل الصمت العالمي بالقول: "لكنى لم أتخيل أن جرائم حرب بهذه البشاعة وهذا الصمت الغريب وتأييد المحتل الغاصب".

وأضاف: "ولكن وسط ذلك هناك بريق من الأمل يتمثل فى الرأي العام والتعاطف وتأييد القضية الفلسطينية من المواطنين حول العالم وأيضا من اليهود داخل وخارج إسرائيل".

وأشار إلى أنه ركز خلال حديثه في المؤتمر، على التأييد المصري للقضية الفلسطينية وعدد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل القضية، مضيفا: "والآن نرى عدد شبابنا المتطوعين على الحدود الفليسطينية ينتظرون الإشارة لأيام عديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ويعلمون أنهم قد يستشهدوا فى سبيل تحقيق هذا الهدف".

وواصل: "وختمت حديثي بتحية القيادة السياسية فى مصر برفضها تهجير أهل غزة واختفاء القضية الفليسطينية من على الخريطة مع وعدنا لاستمرارنا فى مساندة أصحاب الحق مهما كان الثمن".

ولفت مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، إلى أن كلمته في مؤتمر دعم فلسطين في لندن قوبلت بترحاب شديد وهتافات متقطعة أثناء الخطبة".

وأشار إلى أن الجميع اختتم المؤتمر بدعوة الحاضرين بالكتابة إلى حكوماتهم والمشاركة في مظاهرة السبت المقبل وجعلها مظاهرة مليونية.