أخبار مصرية

شادي محسن: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابي غزة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محسن: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الدكتور شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جهود الدولة المصرية لإنقاذ المصابين من غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تسعى لانقاذ أكبر قدر من المصابين بغزة.

وأضاف أن مصر معهودة بتقديم دور إنساني وتنموي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة فيم بتعلق بالبنية التحتية الطبية، وهذه ليست أول مرة تستقبل مصر مصابين من قطاع غزة في المستشفيات في سيناء.

وأشار إلى أن ذلك مشهد اعتيادي دائم وليس جديد، موضحًا أنه تم وصول حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا