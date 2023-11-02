انت الأن تتابع خبر جدول مواعيد انقطاع الكهرباء الجديد.. اعرفها في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر عن مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر والجدول الخاص بها يوم السبت الفائت، وذلك جاء بالتزامن مع إصدار مجلس الوزراء بيان كشف فيه سبب قطع الكهرباء قي مصر، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديد

وينقب عدد كبير من المواطنين عن مواعيد انقطاع الكهرباء الجديد، وهي التي كان من المرجح أن تكون بعد انتهاء فصل الصيف وارجح الجميع تخفيف الأحمال، ولكنه أثناء الأيام الماضية فوجئ عدد كبير من الأشخاص بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت لساعتين في العديد من المحافظات.

وقامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتفعيل المواعيد الخاصة بقطع الكهرباء الجديدة من يوم السبت الفائت، ويتم البدء في تنفيذها من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 2 قبل العصر ويكون في العديد من المواعيد المختلفة، ويكون بالترتيب بين وزارتي الكهرباء والبترول، ويتم العمل على نشر الخطة الأحمال في كل محافظة.

موعد تخفيف الأحمال

وسوف يطبق القرار الخاص بتخفيف الأحمال في كل المحافظات، وذلك على أن تزيد الساعة الخاصة بالقطع لمدة ساعتين يومياً بدلاً من ساعة واحدة في نفس المواعيد الخاصة بالقطع.

وأما في الإسكندرية تغيير مواعيد قطع الكهرباء بالإسكندرية عن المواعيد السابقة وتزيد الفترة من ساعة إلى ساعتين، ويكون طبقاً لما جاء من خلال شركة الكهرباء فسوف يتم البدء في القطع من الساعة 11 صباحاً بدلاً من 12 ظهراً ويكون لمدة ساعتين.

[مواعيد انقطاع الكهرباء]

مواعيد انقطاع الكهرباء

ومن المرجح أن يبدأ فصل الأحمال في القاهرة من الساعة 12 ظهراً إلى 12 منتصف الليل على مدار اليومين لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة.

ومن المقرر أن الجدول الخاص بتخفيف الأحمال داخل محافظة الغربية، وهو كان في نفس الميعاد السابق لكل منطقة، ومن الممكن أن تزيد المدة الخاصة بانقطاع التيار إلى ساعتين بدلاً من ساعة.