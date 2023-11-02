حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.. تحذير من الشبورة والحرارة تتخطي الـ 34

انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.. تحذير من الشبورة والحرارة تتخطي الـ 34والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارجحت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 أن يحدث استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية، وأيضاً أن ترجع درجات الحرارة إلى طبيعتها في مثل هذا الوقت من العام، وتصل الحرارة العظمي لـ 30 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الظاهرة التي تؤثر في حالة الطقس اليوم الخميس وهي الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، وهي التي تصل لحد الضباب على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولابد أن يتوخى الحذر عند القيادة.

وأما عن تفاصيل الطقس فأعلنت الهيئة أن يسود طقس مائل إلى الحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جميع السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل ومائل إلى البرودة في آخره على شمال الصعيد وجميع البلاد.

شبورة مائية على جميع الطرق

وأعلنت الهيئة أنه ينتشر طقس لطيف في أول الليل وهو مائل إلى البرودة في آخره على شمال البلاد إلى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء والصعيد، وتعد من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين في كل المحافظات، وتحدث العديد من الظواهر الجوية التي تنتشر بكل مكان.

وقالت الأرصاد أنه يوجد شبورة مائية كثيفة من الـ 4 إلى الـ 8 صباحاً، وتكون على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأيضاً تصل لحد الضباب على العديد من المناطق الأخرى التي توجد في كل المحافظات.