حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 3-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 3-11-2023

مهنياً: قد تشعر بالقلق وابنلل اعتبارا من ظهر اليوم لحظة وصول القمر الى الحوت المواجه لبرجك لذلك راقب تصرفاتك ولا تعقد الامور وركز على الاولويات وكن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العمل، وتحلَّ بالقوة وواجه الآخرين بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب.

عاطفياً: لا تدع لبعض الحاقدين مجالاً لإفساد علاقتك بالحبيب، وحدها الصراحة تبقي العلاقة أقوى من كل شيء.

صحياً: تنتقل من مرحلة التأجيل إلى التنفيذ الفوري على الصعيد الرياضي بعدما وصلت الأمور إلى حدها.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 3-11-2023

مهنياً: تتحسن الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى الحوت اعتبارا من فترة بعض الظهر فتصادف الدعم الذي يدفعك للتقدم ويزيد من ثقتك في نفسك وتمال ما تتمناه لكن عليك الحذ من ساعات الصباح الاولى التي تحمل تقلبات سلبية بحيث تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك.

عاطفياً: بعض الأمور تربكك اليوم وتؤثر في مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى الحياة.

صحياً: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3-11-2023

مهنيا: الحظوظ إلى جانبك، فلا خوف عليك من الفشل لكن عليك الانتباه من وصول القمر الى مواجهة مع برجك بعض الظهر فتشعر أنك تفقد السيطرة على الأمور ما يجعلك عصبي ومتطرف خفف من عداءيتك وحاول أن تسعى باتجاه الأفضل حاور بلباقة.

عاطفياً: تجد ومتعة في التعرف إلى أشخاص جدد تربطك بهم علاقة سطحية أو مسلية تنسيك همومك المهنية.

صحياً: تشعر أنك بحالة جيدة جداً، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضاً.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3-11-2023

مهنياً: يوم جيد جدا يخدم مصالحك قبل الظهر وبعده تنقشع السماء وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها بحيث سيكون بانتظارك ربما توقيع عقد أو تفاوض على وضع جديد على الصعيد المالي أو المهني.

عاطفياً: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة..

صحياً: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعاً.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 3-11-2023

مهنياً: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك تتحسن ظروفك لحظة وصول القمر الى الحوت ظهرا ما يجعلك في غاية السعادة والفرح بحيث تتلقى مساعدت وخيارات تسعدك.

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.

صحياً: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات..

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 3-11-2023

مهنياً: تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ . لكن عليك الإسراع في أعمالك قبل وصول القمر الى مواجهة مع برجك اعتبارا من ظهر اليوم ولا تترك أعمالك للصظفة واجل المهمات الصعبة ولا تعلق أهمية على تصرفات أو كلام قد يزعجك.

عاطفياً: عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار.

صحياً: بعض الأورام المفاجئة في القدمين سببها إما كثرة الوقوف والإرهاق.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-11-2023

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر الى الحوت الا انك لا تزال تتميّز بنشاطك حاول ان تاخذ قرارات وان ترتب امورك بطريقة ذكية بعيدا عن اعين الفضوليين ان والأجواء جيدة تجعلك تتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء..

عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة.

صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-11-2023

مهنياً: يوم جيد جدا مقسوم قسمين القسم الاول يحب الحذر والتريث القسم الثاني افضل مع دخول القمر الى الحوت ومع تلثيرات الشمس من برجك فتشرق بجاذبية وثقة بالنفس كبيرة وتفاؤل كذلك قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني.

عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.

صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 3-11-2023

مهنياً: بالرغم من تقلب الاجواء الفلكية بعض الظهر الا انك لا تزال تنعم بالاستقرار والتقدم تطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة واعدة بالارتياح والاطمئنان ما يجعلك هذا تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف..

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه.

صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 3-11-2023

مهنياً: ترتاح مع وجود الشمس في العقرب الذي تقدم لك القوة والدعم والشعبية لا يوجد اي عقبة حاول ان تستفيد من الايجابيات بحيث ترتفع معنوياتك بسبب حصولك على نتائج مذهلة اليوم.

عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما.

صحياً: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلاً لهم.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 3-11-2023

مهنياً: لا تزال الامور جيدة قبل الظهر وبعده يعطيك طاقات قوية مع كمية هائلة من تلحظوظ فتجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء..

عاطفياً: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة. ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد..

صحياً: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3-11-2023

مهنياً: حاول ان تتريث لفترة بعض الظهر لحظة وصول القمر الى برجك حتى تتنفس ابصعداء لكن عليك مع بداية اليوم المعاكس الذي الابتعاد كليا عن المشاكل ولا تدع أحدا يستفزك من الضروري الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل.

عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق.

صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف حاول أن تستشير الطبيب.