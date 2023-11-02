القاهرة الإخبارية: وصول 400 شخص من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 11:32 صباحاً - قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أكثر من 400 شخص من مزدوجي الجنسية وصلوا عبر معبر رفح البري.

كان مراسل القناة، قال إن هناك دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون اليوم إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمستشفيات مصرية، كاشفا عن دخول 30 سيارة إسعاف إلى منفذ رفح تأهبًا لاستقبال الجرحى والمصابون ونقلهم إلى مستشفيات "العريش - الشيخ زويد - بئر العبد".

كانت وزارة الخارجية، أعلنت استعداد مصر، لاستقبال وإجلاء 7000 مواطن أجنبى من 60 جنسية من قطاع غزة.

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.