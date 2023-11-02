نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نصيب الفرد من المياه انخفض من ٢٠٠٠ متر مكعب إلى ٥٠٠ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن موارد مصر المائية تقدر بنحو ٦٠ مليار متر مكعب، بينما تتطلب الاحتياجات المائية نحو ٨٠ مليار متر مكعب، وهو ما بعني فجوة في المياه لا بد من تغطيتها تتراوح بين ٢٠ و٢١ مليار متر مكعب.

وأوضح سويلم، خلال الجلسة الرئيسية في خامس أيام أسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان «دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة»، أنه يتم تعويض هذا العجز بين المتاح والاحتياجات من طريق إعادة استخدام المياه، لتعويض هذا الفارق.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى إجراءات إعادة تدوير المياه، يتم استيراد الحبوب الغذائية من الخارج، وهو ما يعني استيراد مياه افتراضية في صورة هذه الحبوب.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعاني من الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمثل تحديا لتوفير المياه اللازمة لهم، مؤكدا أن نصيب الفرد من المياه انخفض منذ الستينيات من ٢٠٠٠ متر مكعب إلى ٥٠٠ متر مكعب، لافتا أن هذه الكمية تمثل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ١٠٠٠ متر مكعب للفرد سنويا، لافتا إلى أنه في القريب العاجل وفي ظل الزيادة السكانية سينخفض نصيب الفرد بشكل أكبر لنصل إلى حد الشح المائي.

وأكد سويلم أن وزارة الري تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين كفاءة إدارة المياه.

وأوضح أن مصر لديها ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، عبارة عن ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، و٢٢ ألف كيلومتر من المصارف.

وشدد على أهمية تطهير هذه القنوات طوال العام مؤكدا أن الوزارة تقوم بتطهير وتنظيف هذه القنوات ما يصل إلى مرتين في الشهر، وذلك بهدف توصيل المياه للمزارعين في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.