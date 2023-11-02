مدبولي: مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح فكر الدولة في الشراكة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة مجمع المدارس بالقرية الكونية يظهر نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في عملية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، موجها الشكر بصورة خاصة لصندوق مصر السيادي لترجمة فكر وسياسة الحكومة في المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأوضح مدبولي - في كلمته خلال افتتاحه مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس بحضور وزير التربية التعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - أن اليوم من أسعد الأيام بتحقيق حلم للدولة المصرية بأن المنطقة التي تم إقامة مجمع المدارس عليها بالقرية الكونية كانت منطقة مهملة مخصصة لوزارة التربية والتعليم وتعد من الأصول غير المستغلة..مشيرا إلى أن مشروع المدارس بالقرية الكونية يعد مشروعا مبدعا يعتمد على المنهج التعليمي للدولة والذي حدث به تطوير كبير جدا، فضلا عن آليات تنفيذه بتشجع الدولة على التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل جزء بمصر.