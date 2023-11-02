وزير التعليم : الوزارة تقوم حاليا بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - أكد رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني أن الوزارة تقوم حاليا بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين وسوف يتم البدء بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بحيث لا يوجد عنصر بشري في إجراءات الترخيص .

وأوضح حجازي في كلمته خلال افتتاح دكتور #مصطفى_مدبولي رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر ، اليوم الخميس ، أن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب وطالبة و60 ألف مدرسة وأن حتمية التعليم والثورات الصناعية تتطلب تطوير التعليم وبالتالي لابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنافسية حقيقة نستطيع التنافس بها.