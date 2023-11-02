السفير المصري يستعرض مع وزير الدفاع اليوناني جهود مصر لاحتواء التصعيد في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 04:38 مساءً - بحث السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، وبصحبته ملحق الدفاع بالسفارة، مع نيكوس دندياس، وزير الدفاع اليوناني، التصعيد الراهن في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء ذلك التصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين؛ حيث تم التطرق إلى ضمان النفاذ الآمن والعاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن ضمان حماية المدنيين؛ كما تناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر واليونان، وسبل تطوير تلك المجالات، خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد ذكرت أن 21% نسبة زيادة التبادل التجاري، بين مصر واليونان، خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمته 2 مليار و56 مليون يورو، ارتفاعاً من مليار و697 مليوناً، في عام 2021؛ مشيرةً إلى أن 255 مليون يورو، قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر، في 215 مشروعاً.