وزير الخارجية الأسبق: مصر تقود تحركات كبيرة لوقف إطلاق النار فى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - قال رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقود تحركات كبيرة من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإدخال أكبر قدر من الشاحنات والقوافل المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية، وإخراج المزيد من الحالات الحرجة عبر معبر رفح لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأضاف العرابي، في كلمته بالندوة التي نظمهما معهد البحوث والدراسات العربية بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم الخميس، تحت عنوان "القضية الفلسطينية.. إلى أين في ظل التطورات الأخيرة "، أن مصر تبذل كل ما تستطيع من أجل حماية القضية الفلسطينية إذ تعتبرها قضيتها وعلى رأس أولوياتها وذلك ليس فقط لكونها قضية تمس الأمن القومي المصري بل أيضا من منطلق مسئولية مصر التاريخية إزاء شعب وأرض فلسطين.

وتابع أن تلك المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة تحتاج إلى تكاتف جميع الدول العربية لوأد مخطط دولة الاحتلال الساعي لإنهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الإبادة، مشددًا على أهمية وحدة الصف العربي والتأكيد على إنه لا بديل عن حل الدولتين من أجل أمن و استقرار الأوضاع في المنطقة.

ودعا العرابي المجتمع الدولي الذي يتذكر اليوم 2 نوفمبر "وَعْدُ بَلفُور" الصادر عن الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس «وطن قوميّ للشعب اليهوديّ» في فلسطين ، ضرورة أن يتذكر أيضًا وألا ينسى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 القاضي بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وليس دولة واحدة محتلة اسمها إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات والشرعية الدولية.