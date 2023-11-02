سامح شكري يؤكد لـ لافروف أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه إنهاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيًا من سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، حول مستجدات الحرب الدائرة في غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، أن شكري ونظيره الروسي بحثا مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن، مؤكدًا أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد امتثالًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما تناول الاتصال مع وزير خارجية روسيا موقف الرعايا الروس في قطاع غزة، والعمل من أجل تأمين خروج آمن لهم عبر معبر رفح.

إشادة بالجهود المصرية لخفض التصعيد في قطاع غزة

وخلال اتصال آخر مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بحث وزير الخارجية حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، حيث أشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوز أعداد الضحايا التسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل، فى صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لايزال البعض يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.

وأكد المسئول الأوروبي من جانبه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها أهالي غزة، معربًا عن الصدمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا.

كما ناقش الوزير شكري مع نظيرته النيوزيلاندية نانايا ماهوتا، تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة، حيث رحب الوزير شكري خلال الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.

ووجه المسئولون الشكر خلال الاتصالات للجانب المصري للجهود التي تضطلع بها مصر على مسار خفض التصعيد، ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين والجرحى الفلسطينيين، فضلًا عن جهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.