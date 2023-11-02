وزارة الصحة : لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وناجح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس الالتهاب الكبد بى يوفر حماية أكبر من الإصابة بالمرض وتلقى اللقاح للمخالطين لحالات الإصابة بفيروس بى والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوى. وقالت وزارة الصحة والسكان إن المخالطين لأشخاص مصابين بالالتهاب الكبدى بى يجب أن يحرصوا على تلقى لقاح فيروس بى، مؤكدة أن اللقاح متوفر فى فروح المصل واللقاح بالجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات مهمة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 من الولادة. وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح التهاب الكبد B مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

وتابعت: "اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى".

واستكملت الوزارة: "عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر"، مؤكدة: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقى التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة".