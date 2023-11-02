الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفداً من الاتحاد العام للتعاونيات المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:36 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد وعددا من رؤساء وأعضاء الاتحادات التعاونية المختلفة.

ويضم الاتحاد العام للتعاونيات المصري، في عضويته ١٨ مليون مواطن، ويتكون من خمس قطاعات كل قطاع يضم عدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية، من بينها ٣٠٠٠ جمعية تعاونية للبناء الإسكاني التعاوني في مصر، وكذلك 15 جميعة استزراع سمكي، فضلاً عن ٤٩٠ جمعية وينقسم لقطاعين خدمي وحرفي.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وذلك بمقر الحملة الرسمي بمحافظة القاهرة، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد التعاونيات المصري وبرؤساء الاتحادات التعاونية المختلفة، معبراً عن سعادته بحضورهم بمقر الحملة الرسمي، مشيرا إلى أن الحركة التعاونية في مصر قديمة ولها تاريخ مشرف وأن لهذا القطاع مهمة مجتمعية كبيرة فهو أداة مهمة لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن الاتحاد التعاوني يضم خمس قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجي.

وأوضح أن مسألة التعاونيات تم تناولها على حيز كبير في الحوار الوطنى، ومن المنتظر أن يشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رأت تطوراً كبيراً في جميع المجالات وبذلت جهوداً أكبر لزيادة الصناعة والزراعة والاستثمار لمجابهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

ومن جانبه، عبر وفد الاتحاد عن سعادته بترحيب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لهم، مشيدين بما حققه المرشح الرئاسي خلال التسع سنوات الماضية من إنجازات ومن تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية ومن ثم بدأ قاطرة التنمية في جميع القطاعات، مشيرين إلى أن الاتحاد التعاوني يضم في عضويته ١٨ مليون مواطن مصري وأنه يتكون من خمس قطاعات كل قطاع يضم عدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية من بينها ٣٠٠٠ جمعية تعاونية للبناء الإسكاني التعاوني في مصر والتي ساهمت في إحداث تطور في قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكذلك 1٥ جميعة استزراع سمكي، مشيرين إلى أن الدولة شهدت تطوراً كبيراً في هذا القطاع وهو ما أدى إلى أن تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً في مجال إنتاج السمك البلطي، وأيضاً الاتحاد الإنتاجي يضم ٤٩٠ جمعية وينقسم لقطاعين خدمي وحرفي وهو منوط بإحداث توازن في أسعار السوق للتخفيف عن المواطنين. مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم وذلك من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية.