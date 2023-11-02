جيش الاحتلال ينشر صورة جندى مظلى سقط قتيلا فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل "يائير نيفوسي" من الكتيبة 101 في لواء المظليين بجيش الاحتلال متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 19 قتيلاً.

وصف عضو مجلس حرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، الخميس، ما يجري في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي بالأوقات الصعبة وسنشهد المزيد منها، مشيرا إلى أن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تغيير الواقع في غزة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ما بوسعه ويسخر كل إمكانياته لإعادة المخطوفين في غزة إلى بيوتهم، مؤكدا أن الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموع الإسرائيليين تتساقط.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل جندي مظلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية داخل غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لـ 19جندي وضابط.