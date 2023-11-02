الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة المهن الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من نقابة المهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد يونس زيد نقيب المهن الاجتماعية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للحركة النقابية في مصر، والتي تمثل الكتلة الحية داخل المجتمع، مشيراً إلى الإصلاحات الجذرية الحقيقية التي حرصت القيادة السياسية على تحقيقها خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، فضلاً عن الاهتمام بتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يمثل دعماً حقيقياً للأجيال الحالية والمستقبلية، كما اهتم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، وكذلك برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري الذي يعد من أبرز برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أشار وفد النقابة إلى أنها أنشأت بقانون رقم 45 عام 1973 وتضم 485 ألف عضو، مؤكدين دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بعبور مصر من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف، فضلاً عن إطلاق المبادرات المختلفة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري وخصوصاً للفلاحين في القرى، حيث أنه أعاد التوازن والاعتبار للريف المصري، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرين إلى أنهم يحملون على أعناقهم توعية المواطنين وبالأخص الشباب في المحافظات المختلفة بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، فضلاً عن التسهيل على الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي.