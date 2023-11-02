القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن تطويق مدينة غزة من كل الاتجاهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال أعلن تطويق مدينة غزة من كل الاتجاهات.

وفى وقت سابق، أصدر ملتقى دعاة فلسطين، اليوم الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وقال الملتقى إن الفتوى تأتي بناء على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.