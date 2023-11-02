نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر سامح عاشور لتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي، للأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، للحديث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك بنادى مصر للبترول الرياضى بحدائق القبة.

يشارك فى المؤتمر، عثمان الشريف نقيب محامي السوادان، عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.

وعلى جانب آخر، تفتتح فعاليات دورة فلسطين لكرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، كما يخصص مقر للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة.