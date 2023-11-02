حالة الطقس في مصر غدًا.. أمطار رعدية وشبورة تصل إلى الضباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:37 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة 3 نوفمبر 2023، موضحة أن هناك مناطق تشهد أمطارًا من خفيفة إلى رعدية.

حالة الطقس في مصر

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر غدًا، إن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تشهد طقسا مائلا للحرارة خلال فترات النهار، ويكون حار على جنوب سيناء.

فيما يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر بيانها الرسمي أن هناك شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة على مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانًا.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة البحرين، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البحر المتوسط يشهد حالة جوية خفيفة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 0.5 إلى 1.25 متر، باتجاه رياح جنوبية غربية، فيما يسود البحر الأحمر حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1 لـ 1.75 متر، باتجاه رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

· القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.

· الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.

· مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.

· السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.

· أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 24.

· الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.

· الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.