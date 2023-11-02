دموع أنس جابر تحرك مشاعر العالم وتفاعل عالمى لدعم فلسطين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:38 مساءً - أظهرت نجمة التنس التونسية أنس جابر تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية، فى ظل ما يتعرض له قطاع غزة، من هجوم غاشم من قوات الاحتلال، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأجهشت أنس جابر فى البكاء خلال لقاء صحفى لها عقب تحقيق فوزها الأول فى بطولة كانكون المكسيكية، على حساب نظيرتها التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، بمجموعتين دون مقابل، بسبب ما يحدث فى فلسطين.

وتحدثت نجمة التنس التونسية، وهى تذرف الدموع: "الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة، رغم تحقيق الفوز في المباراة، من الصعب للغاية رؤية الأولاد والأطفال يموتون كل يوم".

وأضافت: "ما يحدث في فلسطين أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكننى أن أكون سعيدة بهذا الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث. أنا آسفة يا رفاق، من المفترض أن يكون الأمر متعلقًا بكرة المضرب، لكن من المحبط للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم".

واختتمت قائلة: "هذه ليست رسالة سياسية، إنها مجرد إنسانية. أريد السلام في هذا العالم وهذا كل شيء".

ولاقى حديث النجم التونسية أنس جابر، تعاطفا كبيرا من الجماهير العربية والعالمية، المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، فى ظل ما يحدث للشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال.

أنس جابر

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