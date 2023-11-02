السيدة الأولى لصربيا تزور دير سانت كاترين وتشيد بالأمن والجمال بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:38 مساءً - أشادت حرم رئيس جمهورية صربيا ،السيدة الأولى تمارا فوتشينش، بالأمن والأمان الذى تتمتع به مدينتى شرم الشيخ وسانت كاترين، معربة عن سعادتها البالغة بما رأته من مناظر خلابة وجمال، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء خالد فوده، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واتاحة الفرصة لها لزيارة تلك المقاصد السياحية الهامة، وذلك فى ختام زيارتها لسانت كاترين.

وأعلن المركز الاعلامى لمحافظة جنوب سيناء، أنه على هامش مؤتمر "الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى الشباب محور التنمية ...فرص وتحديات" المقام تحت رعاية خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 31 / 10 الى 3 / 11 بمشاركة وفود 33 دولة قامت المحافظة بتنظيم عدة زيارات للمقاصد السياحية بجنوب سيناء للسيدة الأولى تمارا فوتشينش حرم رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق لها، منها زيارة مدينة سانت كاترين، وذلك اليوم الخميس، للتعرف على كافة المقومات السياحية بالمدينة وزيارة دير سانت كاترين وكان فى استقبالها طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين.

وأشار البيان إلى أن حرم رئيس جمهورية صربيا استهلت زيارتها للمدينة بزيارة دير سانت كاترين، والتقت برهبان الدير، واستمعت لشرح واف عن دير سانت كاترين، باعتباره ضمن أقدم الأديرة فى العالم، ثم قام الدكتور أحمد عادل مدير آثار سانت كاترين بالترجمه لها وشرح لها أهم الآثار الموجودة بالمدينة.

والتقت حرم رئيس جمهورية صربيا بالدكتور أحمد صالح خبير الاعشاب الطبية بالمدينة، وتناول الحديث أهم الأعشاب التى تزرع بسانت كاترين، والتى تستخدم فى علاج المئات من الحالات المرضية المستعصية.

وأضاف البيان أنه على هامش الزيارة قام طارق عابد رئيس المدينة نيابة عن خالد فوده محافظ جنوب سيناء، باطلاع حرم رئيس جمهورية صربيا، على أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة سانت كاترين، وخاصة مشروع التجلى الأعظم و14مشروعا جديدا ستغير الخريطة السياحية لسانت كاترين، ومدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء وإقامة عدة مشروعات عملاقة من ضمنها مشروع التجلى الأعظم.