نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد تثبيت سعر الفائدة سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

عاجل- بعد تثبيت سعر الفائدة سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

عاجل- بعد تثبيت سعر الفائدة سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سعر الدولار.. آخر تطورات سعر الفائدة

يبلغ معدل الفائدة حاليًا:

19.25% للإيداع

20.25% للإقراض

بينما سجل التضخم السنوي مستوى قياسي جديد بلغ 37.4% خلال شهر أغسطس.

فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى: 40.4% مقارنة مع 40.7% في يوليو.

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عاجل- بعد تثبيت سعر الفائدة سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه.