نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة دعم فلسطين: لا بد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبدالحليم علام نقيب محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، ورئاسة ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين، وبحضور هشام يونس وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، وشعبان حسن عضو مجلس نقابة محامين فلسطين، وأعضاء لجنة دعم فلسطين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي وتنديدًا بالجرائم الوحشية واستنكارًا لموقف الدول المؤيدة له.

وقد ناقش المجتمعون على مدار خمس ساعات ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وبعد استعراض الموقف اتفق المجتمعون على إصدار البيان التالي:

1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر علي أراضيها.

2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الإثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.

3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

4) إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

5) طالب المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد .

6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.

7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.

8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل على نفاذ المساعدات الإغاثية واستقبال وعلاج الجرحى والمصابين جراء هذا العدوان.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء