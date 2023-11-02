نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، عن استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب، و11 من عائلته، اليوم الخميس، جرّاء قصف طيران الاحتلال منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الزميل أبو حطب و11 من أفراد عائلته، بينهم زوجته وابنه وأخيه، استشهدوا جرّراء قصف منزله في خان يونس”.