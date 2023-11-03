طبيب رضا سليم يعلن بدء التأهيل بعد أسبوع والعودة للملاعب عقب 3 شهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:36 صباحاً - أكد أشرف محرم، الطبيب المعالج للاعب الأهلى رضا سليم، بدء اللاعب التأهيل بعد جراحة الترقوة، والتى تمت اليوم، بأسبوع.

وقال محرم فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، أن عودة اللاعب للملاعب مجددا للمشاركة فى المباريات عقب 3 شهور.

وأجرى المغربى رضا سليم لاعب الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا فى مباراة فريقه ضد صن داونز أمس، فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وخضع اللاعب للجراحة العاجلة من قبل الدكتور أشرف محرم أساتذة جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة، ليتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.