أحمد جودة - القاهرة - عاجل| البترول تعلن زيادة أسعار البنزين.. موعد التطبيق

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة أسعار البنزين، مع تثبيت سعر السولار، وصدر القرار بموافقة وزير البترول طارق الملا، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وحدد القرار أسعار البنزين الجديدة.

عاجل| البترول تعلن زيادة أسعار البنزين.. موعد التطبيق

كشفت وزارة البترول، عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، الأسعار الجديدة للبنزين:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

سعر لتر بنزين 92 أصبح 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه

سعر لتر بنزين 95 أصبح 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين

أوضحت وزارة البترول، أن موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين، ستبدأ من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 صباحًا.