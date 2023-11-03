نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسعار البنزين والسولار الآن بعد الزيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أسعار البنزين والسولار الآن بعد الزيادة

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة أسعار البنزين، مع تثبيت سعر السولار، وصدر القرار بموافقة وزير البترول طارق الملا، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وحدد القرار أسعار البنزين الجديدة.

عاجل - أسعار البنزين والسولار الآن بعد الزيادة

عاجل - أسعار البنزين والسولار الآن بعد الزيادة

كشفت وزارة البترول، عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، الأسعار الجديدة للبنزين:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

سعر لتر بنزين 92 أصبح 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه

سعر لتر بنزين 95 أصبح 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

سعر السولار الآن

يصل سعر السولار حاليا إلى 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته هذا العام بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

أسباب ارتفاع سعر البنزين

يرتبط ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر على عدة عوامل ترتبط بالسوق العالمي أبرزها:

سعر صرف الدولار

أسعار المواد البترولية الخام عالميًا

سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى

وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.

موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين

عاجل - أسعار البنزين والسولار الآن بعد الزيادة



أوضحت وزارة البترول، أن موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين، ستبدأ من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 صباحًا.

وتجتمع اللجنة 4 مرات في العام، وذلك كل 3 أشهر، لمناقشة أسعار البنزين والسولار، وبحث إمكانية تثبيت أو زيادة أسعار المنتجات البترولية.

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، امس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.