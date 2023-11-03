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أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر السولار الآن، تتصدر أسعار البنزين والسولار، محركات البحث، بعدما أصدرت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة أسعار البنزين، مع تثبيت سعر السولار، وصدر القرار بموافقة وزير البترول طارق الملا، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وحدد القرار أسعار البنزين الجديدة.

بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر السولار الآن

بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر السولار الآن

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.

سعر السولار الآن

يصل سعر السولار الآن إلى 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته هذا العام بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

وشهد سعر السولار خلال الأعوام الماضية ابتداء من عام 2019 تذبذب في الأسعار، التي تشهد طارة ثبوتًا وطارة أخرى ارتفاع، ففي شهر فبراير وأبريل عام 2022، ثبوت في السعر دون زيادة، ليرتفع سعره في يوليو من نفس العام، ثم تعلن اللجنة تثبيت سعر السولار حتى نهاية العام.

أهمية السولار

بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر السولار الآن

يعد السولار من الوقود البترولي الأكثر استخدامًا بقطاعات الري والزراعة والصناعات الخفيفة والنقل، كما أنه الوقود الرئيسي بقطاعات المقاولات والمناجم والسياحة ووقود السفن وقطارات السكة الحديد والآلات الزراعية وماكينات الري ورفع المياه من الآبار.

واردات السولار السنوية لمصر

تبلغ واردات مصر من السولار في حدود 3 ملايين طن سنويًا، ويبلغ طن السولار المستورد ما يوازى ٨٥٠ دولارا عند وصوله الموانئ المصرية عند مستوى سعرى للنفط الخام ٨٠ دولارا للبرميل.

أسباب ارتفاع سعر البنزين والسولار

يرتبط ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر على عدة عوامل ترتبط بالسوق العالمي أبرزها:

سعر صرف الدولار

أسعار المواد البترولية الخام عالميًا

سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى

وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.