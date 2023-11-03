نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سعر بنزين 80 يرتفع بزيادة تتجاوز الـ 10 % (اعرف التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت أسعار البنزين زيادة جديدة، يتم تطبيقها والعمل بها ابتداءا من اليوم الجمعة في الثامنة صباحا، وشهد سعر بنزين 80 ارتفاعا بنسبة تزيد عن 10% لتصل قيمة الزيادة الجديدة في أسعار بنزين 80 واحد جنيه وربع الجنيه.

ووصل سعر بنزين 80 بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 10 جنيهات، في حين كان سعره قبل اليوم وإعلان الزيادة 8.75 جنيه.

أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.