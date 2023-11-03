نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أجرة المواصلات العامة بسبب تحريك أسعار البنزين اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ويتساءل كثير من المواطنين، عن سعر البنزين في مصر اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، بعد الزيادة الأخيرة التي أصدر بيها قرارا من قبل وزير البترول والثروة المعدنية، وسط ترقب المواطنين لارتفاع أسعار تكاليف المواصلات اليومية في مصر.

لذلك تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية دائمًا تقديم مايهم متابعيها الكرام من أخبار إقتصادية وحوادث وغيرها، وتوضح في السطور التالية كل ماتريد معرفته عن القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل زيادة أسعار البنزين.

سعر لتر البنزين في مصر اليوم الجمعة 3/11

قرار وزير البترول والثروة المعدنية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تحديد أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك بيع بنزين 80 أوكتان للتر الواحد تسليمه للمستهلكين، وتم تحديد السعر عند 1000 مكبس وتم تحديد سعر البيع المقدم للمستهلكين للتر بنزين 92 أوكتان بـ 1150 مكبسًا، شامل ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي سنعرض لكم أسعار البنزين:-

10 جنيهات سعر لتر بنزين 80 في محطات التموين ابتداءا من اليوم الجمعة.

11.50 جنيه أسعار لتر بنزين 92 في محطات التموين ابتداءا من اليوم الجمعة.

12.50 جنيه سعر بنزين 95 في محطات التموين ابتداءا من اليوم الجمعة.

وزير البترول.. يصدر قرارا بشأن أسعار البنزين والسولار اليوم

ارتفاع أسعار البنزين

أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.