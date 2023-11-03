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أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة الجديدة.. اعرف سعر البنزين الآن

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة أسعار البنزين، مع تثبيت سعر السولار، وصدر القرار بموافقة وزير البترول طارق الملا، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وحدد القرار أسعار البنزين الجديدة.

رسميا.. سعر البنزين الآن بعد الزيادة الجديدة

رسميا.. سعر البنزين الآن بعد الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة البترول، الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، الأسعار الجديدة للبنزين:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 أصبح 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 أصبح 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه.

موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين

أوضحت وزارة البترول، أن موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين، ستبدأ من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 صباحًا.

أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

رسميا.. سعر البنزين الآن بعد الزيادة الجديدة

يرتبط ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر على عدة عوامل ترتبط بالسوق العالمي أبرزها:

سعر صرف الدولار

أسعار المواد البترولية الخام عالميًا

سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى

وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.

مواعيد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

وتجتمع اللجنة 4 مرات في العام، وذلك كل 3 أشهر، لمناقشة أسعار البنزين والسولار، وبحث إمكانية تثبيت أو زيادة أسعار المنتجات البترولية.