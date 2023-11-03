نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البترول تقرر زيادة سعر البنزين وتثبيت السولار (تعرف على الأسعار الجديدة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية.

أسعار البنزين

وشملت تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش، وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القمية المضافة.



أسعار البنزين 95



كما شمل القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.