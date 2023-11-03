نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة البترول تعلن عن رفع أسعار المحروقات بكافة أنواعها.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن رفع أسعار المواد البترولية.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن رفع سعر البنزين وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

قرار لجنة تسعير المواد البترولية بشأن رفع أسعار البترول (المادة الأولى)

قرار وزير البترول بشأن رفع أسعار البترول

جاء نص قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحديد سعر بيع لتر البنزين وجاء في المادة الأولى "تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش".

قرار لجنة تسعير المواد البترولية بشأن رفع أسعار البترول (المادة الثانية)

كما نص قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحديد سعر لتر البنزين 92 في المادة الثانية من القرار وجاءت على النحو التالي "تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة".

قرار لجنة تسعير المواد البترولية بشأن رفع أسعار البترول (المادة الثالثة)

كما شمل القرار في المادة الثالثة "تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة ".

أسعار البنزين الجديدة بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البترول

أسعار البنزين الجديدة بعد قرار رفع أسعار البترول

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن رفع أسعار البترول وحددت سعر اللتر من البنزين 80 بـ10 جنيهات بدل من 8.75 بينما سعر اللتر من بنزين 92 يباع بـ 11.50 جنيه وجاء سعر لتر البنزين 95 يباع بـ 12.5 جنيه.

موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة

يبدأ تطبيق السعر الجديد للبنزين مع الساعات الأولى من بداية اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

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سعر السولار الان بعد قرار رفع أسعار البنزين

لم يشمل قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار السولار وظلت أسعار السولار كما هي ويصل سعر السولار حاليا إلى 8.25 جنيه للتر وذلك بعد زيادته هذا العام بقيمة جنيه واحد للتر.