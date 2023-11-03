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أحمد جودة - القاهرة - البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.

ارتفاع سعر البنزين يثير الجدل بين المواطنين

في خبر يثير الانتباه، أعلنت وزارة البترول اليوم عن تعديلات جديدة في أسعار البنزين في مصر. وفقًا لهذه التعديلات، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين إلى 10 جنيهات للمستهلك.

وأيضًا تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليمًا للمستهلك بمبلغ 1150 قرشًا، ويشمل هذا السعر الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يخص البنزين 95 أوكتين، فتم تحديد سعر اللتر تسليمًا للمستهلك بمبلغ 1250 قرشًا، وهذا السعر يشمل الضريبة على القمة المضافة.

يعتبر هذا الارتفاع في أسعار البنزين قرارًا مثيرًا للجدل ويثير تساؤلات بين المواطنين حول تأثيره على ميزانياتهم الشخصية وأسعار السلع والخدمات الأخرى. تأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود في مصر.