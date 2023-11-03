نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة أسعار البنزين تعلنها وزارة البترول.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.

أعلنت وزارة البترول اليوم الجمعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين خلال المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود.

وفي قرار نشره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر، تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بسعر 10000 قرش.

أما سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفقًا للمادة الثالثة في القرار.

وبموجب المادة الرابعة، تم إلغاء أي شيء يتعارض مع أحكام هذا القرار، بينما تنص المادة الخامسة على أن الجهات المختصة ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرار.

وتم نشر القرار في الوقائع المصرية وبدأ تنفيذه اعتبارًا من الثامنة صباحًا يوم الجمعة، الموافق 3 نوفمبر 2023.