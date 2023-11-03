نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التسعير التلقائي تصدر قرار زيادة أسعار البنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.

أسعار البنزين



أعلنت وزارة البترول اليوم، الجمعة، عن زيادة أسعار البنزين خلال المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود، وذلك بناءً على قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ونشر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر. وتم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بمبلغ 10000 قرش.

أما سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين للمستهلك فقد تم تحديده بمبلغ 1150 قرشًا، وهذا السعر يشمل الضريبة على القيمة المضافة وفقًا للمادة الثالثة في القرار.

وبموجب المادة الرابعة، تم إلغاء أي تفاصيل تخالف هذا القرار، في حين تنص المادة الخامسة على أن الجهات المعنية ستتولى تنفيذ هذا القرار.

ويُشير القرار إلى نشره في الوقائع المصرية، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من الثامنة صباحًا في يوم الجمعة، الثالث من نوفمبر 2023.