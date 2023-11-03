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الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار البنزين..80 بـ10جنيهات و92 بـ11.50جنيه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار البنزين..80 بـ10جنيهات و92 بـ11.50جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنزين، أسعار البنزين، سعر البنزين، بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95، هذه هي الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في هذه الساعات، بعد رفع سعر البنزين للمرة 15.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية.

أسعار البنزين

 وشملت تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش، وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القمية المضافة.
 

أسعار البنزين 95


كما شمل القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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