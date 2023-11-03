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أحمد جودة - القاهرة - أقر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بزيادة أسعار البنزين المباع في محطات تموين السيارات، وتبدأ هذه الزيادة من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، حسب ما جاء في الإعلان الرسمي الصادر عن الوقائع المصرية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل الأسعار الجديدة لـ البنزين، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.

زيادة أسعار البنزين في مصر.. الرئيس السيسي يوافق على الزيادة ويستثني السولار

أسعار البنزين.. بنزين 80

سعر البنزين بعد الزيادة: 10 جنيهات.

سعر البنزين قبل الزيادة: 8.75 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

أسعار البنزين.. لتر بنزين 92

سعر البنزين بعد الزيادة: 11.5 جنيه.

سعر البنزين قبل الزيادة: 10.25 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

أسعار البنزين.. لتر بنزين 95

سعر البنزين بعد الزيادة: 12.5 جنيه.

سعر البنزين قبل الزيادة: 11.5 جنيه.

قيمة الزيادة: جنيه واحد.

زيادة أسعار البنزين في مصر.. الرئيس السيسي يوافق على الزيادة ويستثني السولار

السيسي يوافق على طلب الحكومة بزيادة سعر البنزين ويستثني السولار

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار واكتفى برفع سعر البنزين، وذلك بمراعاة محدودي الدخل.

وتم تحديد الأسعار الجديدة للبنزين على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 10 جنيهات.

سعر لتر بنزين 92 أصبح 11.5 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 أصبح 12.5 جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

زيادة أسعار البنزين في مصر.. الرئيس السيسي يوافق على الزيادة ويستثني السولار

أسباب ارتفاع أسعار البنزين

هناك عدة عوامل تؤثر في ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد البترولية في مصر، وتشمل:

سعر صرف الدولار.

أسعار المواد البترولية الخام على الساحة العالمية.

تكلفة التكرير والنقل والرسوم الإضافية الأخرى.

وتلتزم اللجنة بعدم تغيير الأسعار بنسبة تزيد عن 10% لتجنب التأثيرات الكبيرة على السوق أو تقلبات الأسعار.

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زيادة أسعار البنزين في مصر.. الرئيس السيسي يوافق على الزيادة ويستثني السولار

سعر السولار الآن

سعر السولار حاليًا يبلغ 8.25 جنيه لـ اللتر، وقد تمت زيادته بمقدار جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.