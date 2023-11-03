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الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا في محافظات عدة اليوم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:34 صباحاً - أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 

2. مسجد المنشية – بندر الفيوم

3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 

4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا

 

مديرية أوقاف أسوان 

م المسجد وعنوانه

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو

6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 

7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – ايتاي البارود

9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار

 

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي

13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط

 

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر

 

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

 

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 مديرية أوقاف البحيرة 

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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