الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا في محافظات عدة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 10:34 صباحاً - أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس

2. مسجد المنشية – بندر الفيوم

3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق

4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو

6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي

7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود

9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص

11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي

13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية