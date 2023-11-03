كلوب: محمد صلاح فى صفوف ليفربول ولم يطلب منى المغادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الشائعات المرتبطة برحيل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي فى يناير المقبل. وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لوتون تاون الأحد، "محمد صلاح هنا، لم يأتِ مرة وقال لي أريد المغادرة، لم أفكر أبدًا للحظة السماح له بالرحيل، إنه هنا ويستمتع بالفريق كثيرًا، إنه يرى الكثير من الإمكانيات ويريد تكبير ذلك".

وعن لويس دياز قال كلوب، "سيعود للتدريبات، علينا أن نرى كيف حاله، نحن ننتظر الأخبار الجيدة، الأمر يعتمد عليه، إذا جعل نفسه متاحاً للعب أم لا".

وعن مواجهة فريق لوتون تاون الصاعد حديثا للبريميرليج قال، "إنها مباراة كرة قدم، كل ما نحتاجه هو ملعب كرة قدم وخصم".

وعن داروين نونيز قال كلوب، "إنه فى لحظة جيدة وهذه فقط البداية بالطبع، قد تستمر طويلًا، أتمنى للأبد، أنا خائف قليلًا من الارتفاعات فى المستوى التي قادر أن يصلها، هناك الكثير من الإمكانيات، هذا جنون".

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر توتنهام.