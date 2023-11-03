القاهرة الإخبارية تدين تعرض طاقمها فى القدس لاعتداءات أثناء تأدية مهامهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - تُدينُ قناةُ القاهرةِ الإخباريةِ ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ لاطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين، حسب ما أعلن أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة عبر صفحته على "فيسبوك".

يأتي ذلك بعد إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس دانا أبو شمسية بالاختناق ونقلها إلى المستشفى جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى حيث كانت مراسلتنا ترصد الأوضاع على الأرض.

أحمد الطاهري

وإذْ تُدينُ القاهرةُ الإخباريةُ ذلك، فإنها تحملُ قوات الاحتلالَ المسئوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِها في الأراضي المحتلة، كما تشددُ على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطينيِ وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلي.