نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار.. محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية والمخابز البلدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"، التي أطلقها الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد ماركت أسواق عبدالله العثيم بشارع السودان بحي العجوزة حيث اطمئن المحافظ من المواطنين علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجوده عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي امبابة للوقوف علي جودة الخبز والتأكد من التزامه بالمواصفات والاوزان المحددة ومدي رضاء المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية للتأكد من إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة علي الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واشرف بكر رئيس حي امبابة ورمضان عماره رئيس حي المنيرة وهالة غريب مدير مديرة التموين والعميد أحمد صقر مدير مباحث التموين.

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