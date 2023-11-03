البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع الراهن يمتد إلى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 نوفمبر 2023 07:35 مساءً -

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع الراهن يمتد إلى لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل لها منذ قليل.

تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، وقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية والجنود الإسرائيليين برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عملية طوفان الأقصى.

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